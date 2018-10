Вишол октоберски МАК

НОВИ САД – Нове, октоберске число младежского часопису МАК вишло прешлого тижня, а „У фокусу” му виберанки за Национални совит, точнєйше, преноши яки приоритети и плани лїстинох, кед слово о младих Руснацох.

„МАК-ов колаж” представя Гаю Надь зоз Земуну, хтора закончела арабски язик, док „Упечатки” преноша звит зоз „Рускей по журки”.

Себастиян Надь у рубрики „Швет науки и технолоґиї” пише о своїм искустве черанки школярох до Америки, а у рубрики „Спорт и рекреация” мож пречитац розгварку зоз спортским физиотерапеутом Мелинду Сопка з Керестура, хтора основни студиї закончела тиж у Америки.

„Власни печац” у тим чишлє представя Квитки мудросци.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)