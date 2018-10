Ютре у КПД „Карпати” будзе отримана програма

ВЕРБАС – У КПД „Карпати” на ютре, 30. октобра, на 19 годзин, будзе отримана програма у хторей буду участвовац члени секцийох Дружтва, як и дзеци хтори ходза на годзини виучованя руского язика у вербаских основних школох.

З тей нагоди наступи Хор „Карпати”, Жридлова шпивацка ґрупа, фолклорна секция, Вельки оркестер Дружтва, солисти, рецитаторе и дзецинска шпивацка ґрупа.

По законченю програми у КПД „Карпати” будзе орґанизовани коктел и друженє аматерох и шицких госцох, а присутних будзе забавяц оркестер Дружтва.

