Вчера представена лїстина „Руска будучносц”

ДЮРДЬОВ – Вчера, 28. октобра, у будинку Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове, представена виберанкова лїстина „ Руска будучносц ” хтора ше на виберанкох за Национални совит рускей националней меншини на виберацким списку будзе находзиц под числом 4.

Дюрдьовчанє на лїстини, Иґор Барна и Тамара Салаґ, привитали присутних, а потим були представени и други кандидати з лїстини – Стеван Самочета зоз Коцура, Мелания Мали з Коцура, Иван Канюх зоз Нового Саду и Моника Гарди з Коцура.

На промоциї лїстини на хторей вкупно 12-еро кандидати були преважно млади зоз Дюрдьова и Коцура, алє и старши котри ше тиж уключели до бешеди о тим кельо млади уключени до активосцох нашого Националного совиту, проблематики малей нащивеносци наших фестивалох, нєдостаточного хаснованя финансийних средствох з Европскей униї, о образовней системи, та и о роботи одборох, односно членох Националного совиту.

