ВЕРБАС – На ютре, 30. октобра, будзе представена лїстина з числом 2 на виберанкох за Национални совит, „Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА”.

З тей нагоди, кандидати з тей лїстини буду директно одвитовац на питаня заинтересованих нащивительох, а будзе и представянє програми хтору заступа тота лїстина.

Представянє лїстини почнє коло 20 годзин.

