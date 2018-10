КОЦУР – Внєдзелю, 28. октобра, ФК „Искра”у Подручней лиґи Суботица у Новим Жеднику победзела домашнї „Препород” зоз 2:0.

Ґоли за „Искра” на тим змаганю дали Дамян Ґубаш и Ненад Шанта.

У шлїдуюцим колу „Искра” на домашнїм терену дочека екипу „Виноґрадар” зоз Гайдукова.

