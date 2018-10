„Русин” победзел „Кулу”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У єденастим колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор Фодбалски клуб (ФК) „Русин” на домашнїм терену победзел фодбалерох з ФК „Кула”, з резултатом 2:0 (2:0).

За „Русин” бавели: Михайло Надь, Ланчужанин, Голик, Гарди, Малацко (Маньош), Орос Борис (Боднар), Веселинович, Будински, Дюканович, Катона, Надь Боян (Надь Деян).

Гоч на самим початку випатрало же то годно буц напарте и озбильне змаганє, после двох ґолох котри дали Голик у 14. и Веселинович у 18. минути, бависко постало мирнєйше и мож повесц без мотивациї, а одбавене є без жовтих картонох.

„Русин” ше тераз находзи на трецим месце на таблїчки, после єденац одбавених змаганьох ма двацец боди, шейсц побиди, три змаганя страцени и два з нєришеним резултатом.

У дванастим колє „Русин” будзе госцовац у Сивцу, дзе одбави змаганє зоз екипу ФК „Полет”.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)