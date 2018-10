У Словацкей вишла нова кнїжка Ивана Медєша Шукса

ПЕТРИКОВЦЕ (СЛОВАЦКА) – Популарни писатель своєй ґенерациї Иван Медєши, у Словацкей видал нову кнїжку прози на словацким литературним язику под назву „Jedenie” (Єдзенє).

Кнїжку видало восточнословацке Виходнярске здруженє „Валал” з Петриковцох, а то Медєшова друга кнїжка зоз того видавательства, котре 2010. року обявело „Квашну кнїжку” на виходнярским диялекту.

Иван Медєши, популарно волани Шукс, потераз видал пейц кнїжки. Перши три му обявела НВУ „Руске слово”, односно мултимедиялни часопис МАК.

Перша кнїжка „Триолоґия”, котру Медєши обявел зоз Наталию Рибович и Славком Винайом, 2007. року достала медзинародну литературну награду „Александер Духнович” и статуу Златни медведз.

