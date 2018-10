Локални виберанки у Кули буду 16. децембра

КУЛА – Предсидателька Скупштини Сербиї Мая Ґойкович внєдзелю, 28. октобра, розписала виберанки за одборнїкох скупштинох општинох Кула, Долєвац, Кладово и Лучани за 16. децембер того року.

Одлука о розписованю виберанкох ступела на моц з датумом обявйованя у Службеним глашнїку, число 82. од 28. октобра 2018. року.

Виберанки у општинох Кула, Долєвац, Кладово и Лучани буду запровадзени на основи Закона о локалних виберанкох.

По виберанки и конституованє Скупштини општини Кула, з Општину будзе руководзиц Дочасови орґан чий предсидатель будзе Велибор Милоїчич, а члени Милорад Лазич, Милан Вуякович, Ливия Козма и Наташа Станоєвич, преноши ку-медия.

Остатнї порядни виберанки за Скупштину општини Кула були отримани 24. априла 2016. року, а причина розписованє тих виберанкох ище вше нє обявена.

