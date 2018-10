РК „Обилич” – РК „Русин” 24:31

КАНЇЖА–У шестим колє Трецей рукометней лиґи сивер „Сивер” Рукометни клуб (РК) „Русин” внєдзелю 28. октобра одбавел змаганє у Канїжи у спортскей гали Банї Канїжа зоз домашню екипу РК „Обилич” з Нового Княжевцу, на котрим однєсли упечатлїву побиду з резултатом 24:31 (16:18).

За „Русин” бавели: Гербут (11),Югик (6), Мудри Михайло (4), Салак (3),Тома (2), Боянович (2), Варґа (2), Микита (1), Стойков и на ґолу бул Милинкович и Мудри Владимир.

Судийове на змаганю були Дьордє Недович и Марко Узелац, а делеґат Бошко Крстич.

Тераз ше „Русин” и далєй находзи на другим месце на таблїчки зоз 10 бодами, цо лєм єден бод менєй од першопласованей екипи РК „Зомбор”.

У идуцим колє по розпорядку у ґрупи „Русин” будзе бавиц зоз „Ґрафичаром” зоз Бездану, коти на таблїчки такой под „Русином” зоз седем бодами.

