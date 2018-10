Пририхтуєме ше за царство нєбесне

ВУКОВАР – На швето Христа Царя, у Вуковаре, внєдзелю, 28. октобра, була святочна кирбайска Служба Божа, хтору предводзел петровски парох о. Владимир Седлак. Сослужели о. Олеґ Закалюк, парох зоз Раєвого Села, о. Михайло Режак, парох зоз Шиду, о. Владислав Варґа, парох зоз Сримскей Митровици и Беоґраду, домашнї о. Владимир Маґоч и Роман Ступяк зоз Миклошевцох, хтори и наказовал о Христови Царови и Царству небесним, за хторе ше пририхтуєме.

Паноцец Ступяк наказовал по руски, українски и горватски и причасцал вирних.

Зоз шпиваньом швето украшели домашнї монахинї служебнїци, хтори помагаю и коло ушореня церкви, а хтори маю и свой манастир у Вуковаре.

Окрем пре подлу хвилю, госцох нє було вельо и пре факт же истого дня Кирбай и у Осиєку, дзе наша грекокатолїцка церква тиж пошвецена Христови Царови, як и у Вуковаре. На концу Богослуженя домашнї парох привитал шицких присутних и бул обход коло церкви.

