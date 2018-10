Керестурци вчера дали крев

РУСКИ КЕРЕСТУР – Коло 30 особи добродзечнє дали крев у Акциї хтора вчера отримана у просторийох Дому култури у Руским Керестуре, а хтору орґанизовал Червени криж зоз Заводом за трансфузиї Войводини.

Попри стаємних старших давательох, крев ту першираз дали и полнолїтни штредньошколци Школи „Петро Кузмяк” хторих було осмеро, вєдно з їх педаґоґиню Любицу Няради. Прешлого тижня волонтере Червеного крижу за нїх отримали мотивацийне преподаванє о теми Добродзечного даваня креви.

По словох секретарки Червеного крижу Кула Неди Раячич, задовольни су з числом одволаних Керестурцох, а тота треца и остатня тогорочна Акция уж отримана у Сивцу, вчера була и у Крущичу, а идуцих дньох ище будзе у Кули и Червинки.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)