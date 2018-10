Розписани Конкурс за вибор директора керестурскей Школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа зоз домом школярох “Петро Кузмяк” пияток, 26. октобра, розписала конкурс за вибор директора котри будзе тирвац 15 днї од дня обявйованя.

Окрем общих условийох, кандидат треба же би знал язик на котрим ше отримує образовно-воспитна робота у школи, же би мал лиценцу, або уверенє о положеним фаховим испиту, осем (8) роки роботного стажу на роботох образованя и воспитаня, после здобутого (законченого) одвитуюцого образованя, обуку и положени испит за директора установи, як и психичну, физичну и здравствену способносц за роботу зоз дзецми и школярами.

Директора ше вибера на период од 4 роки, а о поєдиносцох Конкурса мож пречитац у новинох „Руске слово” ч. 43, од 26. октобра, на 33. боку, як и при секретарови школи, або на телефон: (025) 703-042.

