На Фестивалу любовней поезиї и два Рускинї

ЗОМБОР – На Х Фестивалу любовней поезиї, хтори 27. октобра отримани у Доме школярох Зомбор, представени писнї 37 авторох – школярох зоз школярских домох зоз цалей Сербиї, а медзи нїма и два Рускинї – Катарина Фейди з Коцура, школярка штвартей класи рускей Ґимназиї „Петро Кузмяк”, и Михаела Еделински з Руского Керестура, школярка штвартей класи зоз Дому школярох „Бранково коло” у Новим Садзе.

На Фестивалским вечаре у програми участвовали шицки авторе чийо стихи (на сербским язику) вибрани на Конкурсу хтори розписує зомборски Дом, а шицки су уж и видруковани у окремним Зборнїку хтори бул презентовани того вечара. У музичней часци програми участвовали школяре Музичней школи „Петар Коньович” зоз Зомбора.

