ПРЕДВИБЕРАНКОВА АНАТОМИЯ: РУСНАЦИ У ОБРАЗОВНЕЙ СИСТЕМИ

Школованє на мацеринским (руским) язику можеме дожиц як вельку предносц, у штредкох дзе жию Руснаци и маю тоту можлївосц. То нашо право и треба го хасновац и похопиц як цошка цо перше и векше од було чого.

Наша Рускосц, то наша предносц, то тото цо нас видвоює од других, то наша окремносц и часто нам праве тота окремносц дава вредносц. Людзе любя кед хтошка окремни, иншаки, нє стопел ше зоз масу, кед є свой и чува свойо як ,,капку води на дланї”.

Успих каждого поєдинца завиши лєм од його индивидуалносцох, способносцох и квалитетох хтори ма и хтори розвил под час школованя, кельо є витирвали и упарти у своїх намирох и крочайох ґу успиху, кельо є одвичательни, насампредз ґу себе. Язик и бешеда нїґда нє можу буц препреченє за успих. Вецейязичносц у шицким тим лєм дава додатну вредносц поєдинца.

Основношколске образованє по руски обогацує дзецко-школяра, бо воно од першей класи учи два язики, руски и сербски, а то може буц лєм позитивна прикмета бо, як присловка гвари — ,,Цо вецей язики знаш, вецей вредзиш”. Тиж так, з нашим руским язиком ше можеме згвариц у державох як Словацка, Польска, Україна, цо тиж указує на вельке богатсво и вредносц нашого язика. Шицки тоти факти указую на позитивни одгук нашей рускей свидомосци и о тим треба приповедац, учиц одмалючка дзеци бешедовац свой язик, най рошню з руску шпиванку и най бавя сучасни бависка, алє по руски.

Найменєй цо кажди Руснак може поробиц за свой народ, то же би научел основи свойого язика, култури и традициї, а то ше першенствено и найлєгчейше звлада у основношколским образованю по руски. Од того нїяк нє треба сцекац, напроцив, то наша мисия и задаток у очуваню Руского идентитету.

Як и у шицким, так и у образовней системи, ми Руснаци мушиме крачац зоз часом. То значи, потребне осучасньовац наставу зоз модерну технолоґию и провадзеньом трендох.

Каждодньове хаснованє интернета и рахункара, треба же би було заступене и у школи, насампредз прето же би ше заинтересовало школярох и розбило монотонию у настави. Електронски дньовнїки, сайти хторим кажде може приступиц, презентациї и документи хтори кажде себе може зняц, нєшка барз важни и олєгчую роботу, як школяром, так и професором.

У сущносци, поняце образованя хторе подрозумює ясно структуоване преношенє знаня у рамикох формалних институцийох помали капе пред єдним ширшим концептом ученя хторе ше одвива у розличним и рижнородним околїску. Преход зоз образованя на ученє ма велї предносци. Тоти хтори уча активни, любопитлїви, дружтвени дзияче, хтори здобуваю знанє зоз вецей жридлох, а нє лєм у рамикох даякого институцийного околїска. Наглашок на ученє потвердзує же ше схопносци, способносци и знанє може здобуц през найрозличнєйши файти стретнуцох зоз приятелями, рижнима особами, на семинарох, прейґ интернета и медийох. Прето важне розвиц при дзецох свидомосц ученя и здобуваня знаня, хторе ше може применїц у живоце, у каждим сеґменту, у каждей сфери и за тото нєшка постоя нєогранїчени можлївосци.

Наглашованє ученя през цали живот, школяром дава вше вецей можлївосци най уча и звонка физичного околїска учальнї и воно муши одбавиц ключну улогу у преходзе на нєшкайше дружтво знаня и интелектуалного капиталу.

Ученє источашнє и средство и циль у розвою цалосного образованя, а у служби саморозвою и саморозуменю, и єдна моцна система хтора ше спатра у контексту ширших людских вредносцох.

Пре шицки тоти пременки у образованю, та и у нєшкайшим дружтве, нашо Руски школи нєшка муша буц моцни слуп и порушовач за школованє наших дзецох по руски. Велька улога праве шицких професорох и наставнїкох, бо од їх приступу, креативносци, моци и дзеки завиши стан у руских оддзелєньох.

Тиж так, улога родичох важна и треба же би пошвецели увагу индивидуалносци свойого дзецка, а ту спада и припадносц Рускей заєднїци и познаванє руского язика, цо дава лєм огромну предносц и вредносц патраци длугорочно. Дзецку нїґда нє будзе чежко учиц по руски, бо дзецинска любопитлївосц нєвичерпна, щира и подзековна. През бависко вельо мож поробиц и нє чежко. А кед дзецко постанє чловек, познаванє мацеринского т.є. руского язика будзе на пиху и хасен и теди, кед одрошнє, тото дзецко почувствує гордосц же є Руснак.

Основни школи по руски, як и Руска ґимназия треба же би постали розсаднїк квалитетних и добре едукованих младих особох хтори предлужа здобувац знанє у високошколских установох, можебуц нє по руски, алє зоз глїбоко уляту Руску свидомосцу. Їх улога надалєй, у дружтвеним живоце, будзе велька и важна. Праве вони тоти хтори треба же би уводзели сучасни тренди у науки, а з другого боку приблїжели, пребудзели и предлужели Руску свидомосц у своїм народзе.

