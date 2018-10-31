Национални совит розписал конкурс за студентски стипендиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Национални совит (НС) Руснацох тих дньох розписал Конкурс за додзельованє наградох у форми стипендийох у школским 2018/19. року за найлєпши успих студентом трецого и штвартого рока Оддзелєня за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе.

Конкурс тирва по 9. новембер, а у цалосци є обявени у новинох „Руске слово” ч. 43, од 26. октобра и на сайту НС Руснацох (www.rusini.rs).

Студенти котри сполнюю задати условия, молбу и потребну документацию най пошлю на адресу: Национални совит рускей националней меншини, Фрушкогорска 64, 25233 Руски Керестур, а за потребни информациї мож наволац до Канцелариї НС на числа телефонох (025) 705-222, лєбо 705-333.

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