Участвовали и пейцме змагателє зоз Керестура

НОВИ САД – Прешлого викенду у Новим Садзе отримане отворене першенство у столним тенису у столнотенисерскей сали на Спенсу котре орґанизовал Столнотенисерски клуб „Нови Сад”. Медзи учашнїками було спортистох зоз 30 клубох зоз цалей держави, та и пейцме зоз Столнотенисерского клубу „Русин” зоз Руского Керестура. Змаганя отримани у єденац розличних катеґорийох, а участвовали коло 150 змагателє.

Наймладши учашнїк з „Русину” бул Тони Пашо котри ше змагал у катеґориї предшколских дзецох дзе завжал треце место, а у катеґориї першей и другей класи основней школи ше змагал Матей Макаї котри тиж завжал треце место.

У катеґориї трецей и штвартей класи ше змагал Иґор Фейди котрому ше нє удало освоїц медалю, алє вошол медзи осем найлєпших. У катеґориї пиятей и шестей класи ше змагали Матей Сабадош котри випаднул у штварцини финала, и Александар Шанта.

Одход на змаганя финансовал „Русин”, а котизацию родичи. Першираз на змаганю школярох провадзела млада тренерка София Ковач.

Отримованє Турниру потримала городска Управа за спорт и младеж з поштреднїцтвом Канцелариї за младих Городу Нового Саду у рамикох Локалного акцийного плану за младих.

