РУСКИ КЕРЕСТУР – По конєц того тижня тирва упис нових членох до Столнотенисерского клубу „Русин”. Приявиц ше мож кажди дзень у Спортскей гали од 20 до 22 годзин при предсидательови Клубу Драґанови Ковачевичови.

Поволани заинтересовани шицких ґенерацийох, а членарина ше нє плаци.

Зоз столнотенисерами робя тройо тренере – София Ковач, Стефан Горняк и Драґан Ковачевич.

