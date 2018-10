Керестурци поволани на роботну акцию до Старей хижи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Служба Националного совиту Руснацох (НС) поволує на Роботну акцию у Старей хижи, а требало би розчисциц двор после закончених роботох на адаптованю хижи, хтора власцосц НС. Роботна акция будзе на нєшка, 31. октобра на 12 годзин.

Шицки заинтересовани Керестурци цо можу присц на акцию треба же би ше приявели до Служби НС на телефони 705-222 або 705-333, найпознєйше до стреди до 11 годзин. За роботу треба принєсц рукавици и ручни алат, грабелки, лопату и подобне.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)