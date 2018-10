У Музею Войводини будзе преподаванє о о. Йованови Храниловичови

НОВИ САД – У Музею Войводини нєшка на 19 годзин, професор на Филозофским факултету др Владимир Барович отрима преподаванє о о. Йованови Храниловичови (1855–1924).

О. Йован Хранилович бул новосадски грекокатолїцки парох хтори здобул барз вельки угляд медзи новосадску интелиґенцию, а мал чесц предшедовац Велькей народней скупштини 25. новембра 1918. року на котрей принєшена одлука о присоєдинєню Войводини ґу Сербиї, до составу новоствореней держави Кральовини Сербох, Горватох и Словенцох.

Свойо вельке доприношенє дал и Руснацом як новинар, публициста, поета, гуманиста и дружтвени роботнїк хтори цалого живота робел на добро нє лєм Руснацом, алє и цалей дружтвеней заєднїци.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)