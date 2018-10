Лїстина „И ми Рускинї/Руснаци” у гуманитарней акциї

НОВИ САД – Кандидати лїстини „И ми Рускинї/Руснаци” хтора на нєдзельових виберанкох на гласацким лїстку будзе под числом 6, пондзелок, 29. октобра, до єдного з шедзискох акциї „Затичка за ошмих”, придали даскельо мехи затичкох з пластичних фляшох, хтори назберали активисти и нащивителє Руского културного центру у Новим Садзе.

Перши двойо кандидати на тей лїстини; Наташа Макаї-Мудрох и Александар Човс, визначую же РКЦ уж длуго потримує тоту акцию

– РКЦ потримує акцию „Затичка за ошмих” од єй початку, и на вецей заводи зме придали векши количества рециклажней пластики. Мило ми же и нашо члени, и нащивителє „Матки”, прилапели тоту инициятиву, так же на єден способ, и РКЦ доприноши розвою еколоґийней свидомосци и одвичательного справованя у дружтве. Конкретно, тота акция можебуц помогнє дакому у потреби, а источашнє доприноши у борби за чистейши и здравши животни штредок – потолковала Наташа Макаї-Мудрох.

Як уж познате, пластика назберана у акциї „Затичка за ошмих” предава ше як секундарна сировина, а приход ше уклада до гуманитарних потребох, насампредз за купованє ортопедийних средствох особом з инвалидносцу.

Тиж, кандидати лїстини „И ми Рускинї/Руснаци” потенциялним гласачом дзелєли флаєри, а активни су и на дружтвених мрежох дзе промовую свою програму.

