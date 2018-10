У Вербаше представена лїстина „Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА”

ВЕРБАС – Вчера, 30. октобра, у просторийох КПД „Карпати” у Вербаше, представена лїстина хтора на гласацким лїстку на виберанкох будзе под числом 2, „Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА”.

Кандидати з тей лїстини – Олена Папуґа, Мелания Римар, Дюра Винаї и др Деян Загорянски, представели програму за хтору ше заклада цала лїстина, а потим и директно одвитовали на питаня заинтересованих нащивительох.

Кажди кандидат ше и особнє представел, а з оглядом же уж длуго участвую у руским дружтвеним живоце, знаю на хтори способ можу найвецей допринєсц Руснацом, кед достаню таку можлївосц у новим зволаню Националного совиту Руснацох.

