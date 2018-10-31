У КПД „Карпати” вчера отримана програма

ВЕРБАС – У КПД „Карпати” вчера, 30. октобра, отримана програма у хторей участвовали члени секцийох Дружтва, и з тей нагоди госцом и публики указали хтори секциї робя тей єшенї.

Присутних привитал предсидатель Дружтва Славко Барановски, а у програми наступели Хор „Карпати”, Жридлова шпивацка ґрупа, фолклорна секция, Вельки оркестер Дружтва, солисти, Славка Тамашова хтора читала стихи др Гавриїла Костельника и дзецинска шпивацка ґрупа.

По законченю програми у КПД „Карпати” орґанизовани коктел и друженє аматерох и шицких госцох, а присутних забавял оркестер Дружтва.

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