Приоритети и плани за младих

Млади, на нєдзелю, 4. новембра, маце нагоду вихасновац свойо гражданске право и висц на виберанки гласац за нових членох нового Националного совиту Руснацох. Млади маю самостойнy лїстинy, алє су тиж так кандидати и на других лїстинох. Як часопис хтори заступа интереси младих, питали зме ше ношительом, односно першим кандидатом же яки приоритети и плани їх лїстини кед слово о младих Руснацох.

Борислав Сакач, лїстина „Руснаци вєдно”: Кед же вежнєме до огляду же МАК читаю млади особи од поведзме 14 по 30 роки, попробуєме спатриц їх потреби. Рушме од тей наймладшей возростней ґрупи. Приоритет будзе робота на правилним и правдивим приказованю културней катеґориї котра ше вола традиция/история Руснацох на тих наших просторох. Без мистификациї. Же би млади розвили здраве одношенє ґу традициї/историї и зоз тим ше пишели и цешели пред другима народами котри жию ту, коло нас. Идуца ґрупа младих то тота котра ше уж приблїжела ґу трецей децениї живота. Цо им наша лїстина понукнє? У першим шоре то буду информациї о тим цо у датей хвильки представя тренд у смислу образованя, котри фахи и занїманя ше глєда, цо перспектива, же би мали правдиву слику потребох нашого дружтва/держави. За гевтих котри уж на половки трецей децениї и котри уж починаю глєдац роботу, започинаю роздумовац о малженским живоце, понукнєме благочасово адекватни квалитетни информациї за шицки таки потреби, и оснуєме нови пододбори, або роботни цела котри буду провадзиц тренди у держави и то поряднє обявйовац. Ви, млади, єдини правдиви ношителє и будуци хранителє традициї и нашлїдства котре Вам охабяме.

Олена Папуґа, лїстина „Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА”: Скоро 270 роки, на войводянскей ровнїни, чували зме свой мацерински руски язик, грекокатолїцку виру и свойо обичаї. Нєшка, ше вше частейше ганьбиме же зме Руснаци, нє бешедуєме медзи собу по руски, думаюци же нам мацерински язик нєпотребни у живоце и же будземе вецей вредзиц кед нє будземе свойо. Найвекши проблем у нашей заєднїци то одсуство свидомосци о руских кореньох, одсуство чувства ґу мацеринскому язику,ганьба же зме Руснаци и притульованє ґу векшинскому народу, бо ше вец нїби годно вецей у живоце зробиц. Нє робце то ви, на котрих остава наш идентитет и наша рускосц. Млади фамелиї вецей нє бешедую з дзецми по руски, а з уписованьом дзецох до руских класох маме вше векши проблем. Тото одсуство свидомосци же нач дзецом знац по руски наш грих спрам наших предкох хтори чували наш язик два и пол вики. Млади Руснаци, нє ганьбце ше буц Руснаци, то заслужели нашо предки, хтори нам здобули права хтори нєшка маме. Хаснуйце права хтори маме и кед глєдаце роботу и кед правице документи и кед творице фамелию. Буц Руснак то крашнє.Остац Руснак то чесно.

Лїстина „За Руснацох – Желько Ковач”: Кед слово о младих, лїстина „За Руснацох – Желько Ковач” ма досц млади, школовани особи за хтори думаме же можу буц глас шицких младих у нашей, рускей заєднїци. Арґумент за таке дацо вшелїяк лєжи у тим же даєдни члени зоз нашей лїстини уж участвовали нє лєм у роботи Роботного цела за младеж Националного совиту Руснацох у прешлим зволаню, алє и у других одборох, и на директни способ представяли глас младих. Кед слово о конкретних планох ту вшелїяк потримовка и дальше сотруднїцтво зоз Роботним целом, як и орґанизация Лєтнїх школох у Словацкей, потим рижни екскурзиї, стипендиї и шицко тото цо потераз було позитивне у сотруднїцтве зоз младима у нашей заєднїци. Наша лїстина праве так и конципована, искуснєйши ту же би помогли младим. На концу, праве млади тоти хтори єдного дня превежню роботу и старосц о нашей заєднїци, а цо младим потребне найлєпше знаю праве млади.

Стеван Самочета, лїстина „Руска будучносц”: Кед слово о младих Руснацох, нашо приоритети змоцнїц нашо млади здруженя и формовац нови там дзе их нєт. З оглядом на тото же нєшка млади нєзаинтересовани у добрим чишлє за волонтерску роботу у наших здруженьох и вообще за промоцию нашей рускей заєднїци, ми их плануєме мотивовац и наградзовац за свою волонтерску роботу. Мушиме робиц зоз наймладшима и научиц их о роботи наших здруженьох же би вони єдного дня превжали тото цо им ми роками чуваме. Млади маю добри идеї и треба их потримац же би свойо идеї витворели, и то им будзе єден способ мотивациї хтори им да дзеку предлужиц далєй. У наиходзацим чаше уж почнєме реализовац даяки идеї цо ше дотикаю нашей рускей заєднїци, прето же нам прешли даєдни проєкти, и наздаваме ше же так предлужиме и далєй робиц за шицки нашо одбори у Националним совиту.

Микола Шанта, лїстина „Лїстина шлєбодних кандидатох”: Вше кед ше троши пенєж Националного совиту на младих, на даєдну з їх акцийох, на поспишованє їх креативносци, або упознаваня зоз свою културу, историю – вон добре потрошени. Ту думам на путованя до старих крайох, до карпатского ареалу у України, Словацкей, Польскей або Румуниї, з цильом розвивац свидомосц о своїм идентитету. Лєм кед видзи як жию, як бешедую, роздумую и Руснаци зоз старих крайох, чловек може похопиц и себе и свою ситуацию. Кед ше у возросту док чловек млади до його глави и шерца пошеє любов ґу рускому, ґу свойому идентитету, то вец остава за цали живот. Ґенерални проблем нашей заєднїци же нашо млади у системи свойого образованя углавним нє достаню потребне знанє о историї свойого народу, своєй култури, значи о себе. Прето ше наша заєднїца муши сама постарац же би свой народ, свойо дзеци научела своєй историї, традициї и култури. У тим препознаваме найважнєйшу задачу Националного совиту и наших институцийох кед слово о младих. Друга важна задача то обезпечованє стипендийох, од оводи по високе образованє, а закладам ше аж и за потримованє докторатох, у зависносци од буджета.

Наташа Макаї-Мудрох, лїстина „И ми Рускинї/Руснаци”: Приоритети нашей лїстини, цо ше младих дотика, то вислухац и дац потримовку за даяки їх нови идеї. Мушиме провадзиц тренди, шицко тото цо хвильково популарне у держави, алє и у швеце, применїц на нас, Руснацох. Алє идеї за таке дацо муша дац праве тоти исти млади, прето же вони цалком иншак роздумую од нас. А на нас стої потримац их, евентуално прилагодзиц їх идеї зоз реалним станом при нас, Руснацох. Єдино на таки способ можеме цо вецей младих уключиц до нашей заєднїци. Думам же приклад добрей пракси то праве тото „Маткованє”, хторе започате у РКЦ на инициятиву младих, хтори ше сцели лєм дружиц. З того виросла фолклорна ґрупа, а наздавам ше же ище вельо того на таки способ мож поробиц.

Борис Фейди, лїстина „Млади маю предносц”: Приоритет нашей лїстини, кед слово о младих, то борба за звекшанє буджету Роботного цела за младих. Средства котри хвильково ма тото Роботне цело нєдостаточни же би у подполносци потримали шицки проєкти. Од нового зволаня Националного совиту будземе вимагац же би окреме обрацел увагу на Роботне цело за младих, котрому ше и у чежких финансийних условийох удало витвориц успишни проєкти. Праве прето оправдано далєй унапредзовац и укладац до роботи зоз младима, а ми ше наздаваме же даме нову перспективу тим активносцом. Тиж потребне окреме обрациц увагу на младежски здруженя, котрим мушиме обезпечиц и финансийну потримовку зоз Националного совиту и потримовку у їх намаганьох же би винашли простор за свойо сходи и активносци. Тоти приоритети ше дотикаю младих, алє су нє єдини, гоч тримаме же вони предусловиє за очуванє и дальши розвой цалей нашей заєднїци у добрим и позитивним напряме.

Шицких кандидатох на лїстинох можеце опатриц на тим сайту .

