Мож ше приявиц за участвованє на „Дньовки” и на Фото-конкурс

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє младих „Pact Ruthenorum” обявело поволанку младим же би ше приявели за участвованє на тогорочней Мултимедиялней манифестациї младих „Дньовка”, хтора будзе отримана 17. новембра у Руским Керестуре, у рамикох „Костельниковей єшенї”.

Пактовци поволую младих зоз шицких местох, хтори творя у рамикох вецей файтох уметносци, же би ше приявели и зоз своїма наступами збогацели програму „Дньовки”.

Тиж так, отворени и Конкурс за фотоґрафиї з тему „Вода”, а орґанизаторе наградза перше, друге и треце место.

Учашнїки ше можу приявиц по 4. новембер на Пактову имейл адресу pactruthenorum@gmail.com, потим на Пактов, або „Дньовков” Фейсбук бок, як и особнє, членом Пакту.

Фотоґрафиї за Конкурс мож посилац лєм на спомнуту имейл адресу, тиж по 4. новембер.

