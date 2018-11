Малочислени заєднїци маю найвецей лїстини

НОВИ САД – Од штредку авґуста, кед Министерство державней управи и локалней самоуправи розписало виберанки за вибор членох до нових зволаньох националних совитох националних меншинох, други медиї на векшинским язику, медзи хторима и Явни медийни сервис Сербиї, у барз малим проценту провадзели виберанково активносци, зложели ше представнїки дзепоєдних лїстинох, нє лєм рускей, алє и других националних заєднїцох.

Полиґон на котрим ше, у ствари, одвива предвиберанкова кампаня за виберанки до Националного совиту Руснацох то дружтвени мрежи. Кажда од седем преглашених лїстинох ма направени боки на дружтвеней мрежи Фейсбук, и на тот способ представя свойо програми роботи и поволує гласачох же би им дали свой глас, а малочислени обиходза нашо места.

Медзитим, у ширшей явносци, ношителє дзепоєдних лїстинох ше под час кампанї оглашовали и у явних писмох, лєбо давали вияви о обачених нєреґуларносцох у виберанковим поступку. Як Рутенпрес уж писал, шефови Мисиї ОЕБС-у у Сербиї Андреови Орицийови писала Олена Папуґа, ношителька лїстини „Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА”.

О предвиберанковей кампанї, односно о факту же у рускей заєднїци преглашени аж седем виберанково лїстини писали и сайти www.autonomija.info, як и войводянски виглєдовацко-аналитични центер voice и друковани медий на векшинским язику – политика, док Явни медийни сервис обявел лєм даскельо прилоги о пририхтованьох за виберанки, и то з найвисшого уровня власци.

Спатраюци таки обставини, мож повесц же интересованє ширшей явносци, прицагли праве наймалочисленши национални заєднїци котри маю и найвецей преглашени лїстини. Руснаци вшелїяк на першим месце (7), за нїма Албанци (6), Українци (5), Роми (5) и други.

И попри тим же на початку виберанкового процесу и предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич поволал припаднїкох националних меншинох же би ше уписали до Окремного виберацкого списку (ОВС) и вишли на виберанки, остава упечаток як кед би интересованє нє було на очекованим уровню. Директорка Канцелариї за людски и меншински права Сузана Паунович виявела же на тоти виберанки маю право висц вецей як пол милиони гражданох Сербиї котри уписани до ОВС и ознова их поволала на гласанє.

Виберанки буду отримани на нєдзелю, 4. новембра, а од штварку на полноци, односно од пиятку, 2. новембра, будзе тирвац предвиберанкова цихосц. Конєчни резултати сообщи Републична виберанкова комисия найпознєйше по 8. новембер до 20 годзин, а нововибрани национални совити у наиходзацих 20 дньох муша отримац конститутивни схадзки.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)