Поволанка рецитатором тирва по 2. новембер

РУСКИ КЕРЕСТУР – Поволанка рецитатором за участвованє на Стретнуцу рецитаторох, котре будзе отримане у рамикох програми Културней манифестациї „Костельникова єшень” у Кули, тирва по 2. новембер.

Програму орґанизує Руске КУД „Др Гавриїл Костельник” на соботу, 10. новембра на 15 годзин, як и дотераз, у Основней школи „Петефи бриґада”. Учашнїки буду подзелєни до трох катеґорийох, як цо то и на урядових смотрох рецитованя на уровню АП Войводини.

Орґанизатор обезпечи надополнєнє трошкох превозу за єден авто каждей орґанизациї у предвидзеней вредносци, як и закуску и ошвиженє.

Рецитаторох треба приявиц на имейл адресу dk.kerestur@gmail.com, лєбо на тел/факс; (025) 703-032, 703-357. Контакт особа Михайло Бодянец.

Тогорочна 25. Културна манифестация „Костельникова єшень” будзе отримана од 9. по 17. новембер у вецей наших местох.

