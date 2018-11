У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – Нєшкайша емисия „Добри вечар, Войводино” будзе пошвецена виберанком за нове зволанє Националного совиту Руснацох.

У емисиї ношителє седем лїстинох хтори преглашела Републична виберанкова комисия представя особи на тих лїстинох, а патраче винєшу главни аспекти своїх програмох и активносцох хтори маю намиру запровадзиц кед буду вибрани до нового составу нового Националного совиту Руснацох.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

