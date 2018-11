Хижа порихтана за закончуюци роботи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера отримана роботна акция пораєня двора коло найстаршей рускей хижи чийо адаптованє нєдавно закончене дзекуюци проєкту Покраїнского заводу за защиту памятнїкох по конкурсу Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами.

У роботней акциї участвовали коло дзешецеро людзе котри зоз двора розчисцели будовательни одпадки и зоз грабелками поровнали глїну. После того плановане завесц двор, понеже уровень двора вельо нїзши, а потим ше почнє зоз поставяньом меблю, за цо буду задлужени фаховци з Покраїнского заводу.

Роботну акцию орґанизовала служба Националного совиту Руснацох, а витворена є з помоцу Здруженя женох „Байка”, ЯКП „Руском” котре на тот завод обезпечело трактор и прикоч за вивоженє шмеца, и даскелїх волонтерох.

