КОЦУР – Нєшка на 19 годзин у просторийох Месней заєднїци у Коцуре отрима ше представянє младежскей лїстини „Руска будучносц”.

Заинтересовани годни чуц їх идеї и становиска о стану и розвою рускей заєднїци, зоз окремним акцентом на интерес младих.

Лїстина „Руска будучносц” на виберацким списку будзе на 4. месце.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)