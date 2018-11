РУСКИ КЕРЕСТУР – Лїстина „Млади маю першенство”, хтора ше на наиходзацих виберанкох на гласацким лїстку будзе находзиц на 7. месце, нєшка представи свою програму у Руским Керестуре.

Промоция тей виберанковей лїстини будзе отримана у сали Месней заєднїци Руски Керестур з початком на 17 годзин.

