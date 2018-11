У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец штвартим тогорочним числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” представени активносци седем преглашених лїстинох за котри ше будзе гласац на наиходзацих виберанкох.

Рубрика „Нашо места”, медзи иншим, пише о Стретнуцу поетох и акциї добордзечного даваня креви у Керестуре, док о продукциї желєняви у Дюрдьове пише „Економия”.

„Култура и просвита” зазначела подїї хтори орґанизовал Завод за културу войводянских Руснацох з нагоди преслави 10-рочнїци роботи, и о представяню руских виданьох на Медзинародним сайме кнїжкох у Беоґрадзе. Ту и напис о пририхтованю за Културну манифестацию „Костельникова єшень”.

„Людзе, роки, живот” читачох упознаваю зоз шестрами Саню и Таню Сеґедийовима зоз Дюрдьова и Любицу Урнауер з Руского Керестура, як и зоз Яковом Олеаром Яшом зоз Коцура.

„Духовни живот” зазначел як преславени кирбаї у Суботици, Новим Орахове и Вуковаре, а ту и вистки зоз кулскей парохиї.

„Спорт” дава резултати наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох, а ту и вистки о столнотенисерох и рукометашох, и о успихох Милана Ґаковича з Коцура у конїцким спорту.

Як додаток у тим чишлє вишло „Литературне слово”.

