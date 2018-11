НОВЕ ОРАХОВО – Вчера, 31. октобра, отримана промоция лїстини „За Руснацох – Желько Ковач“ у Новим Орахове, на хторей кандидати тей лїстини представели свою програму за наступни виберанки за Национални совит Руснацох, хтори буду на нєдзелю, 4. новембра.

У приємней атмосфери, у просторийох КУД „Петро Кузмяк“, зоз присутнима Руснацами побешедовали Желько Ковач и Яким Винаї.

