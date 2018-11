РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка будзе отримана закончуюца трибина лїстини „За Руснацох – Желько Ковач“, хтора ше на наиходзацих виберанкох на гласацким лїстку будзе находзиц на 3. месце.

Представянє кандидатох на тей лїстини зоз закончуюцу трибину почнє на 19 годзин у керестурским Майсторским доме (Дом ремеселнїкох).

