Поставена рампа за кочики у „Бамбию”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У дзецинскей заградки „Цицибан” ПУ „Бамби” роботнїки ЯКП „Руском” вчера поставели рампу за кочики на преднїм уходзе до обєкту тей установи.

Рампа олєгча уход, а тота потреба реализована у поради директора „Рускому” Иґора Фейдия з директорку установи „Бамби” Весну Йовович, же тото комуналне подприємство вибудує у дворе „Цицибану” и вельку нову септичну долїну за одпадни води, цо докончене пред дзешец днями.

– Ми за шицко тото направели проєкт, зашпоровали зме пенєж з роботу наших роботнїкох и баґерчком, а ґу тому зме и обновели пойдово облачки на старим будинку оводи, хтори офарбени и положени скла – виявел за Рутенпрес директор Фейди.

По його словох, гоч шицко тото нє у инґеренциї „Рускому”, вони ше намагаю мац добри билатерални одношеня зоз шицкима установами у валалє и буц на помоци у услугох зоз свойого домену. Прето тиж нєдавно помогли розкерчиц двор у здравственей амбуланти, ище там планую ушориц лавочки, а помагаю и у отримованю Дому за старих.

