Представена лїстина „Млади маю першенство”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Виберанкова лїстина „Млади маю першенство” за наступни виберанки за Национани совит 4. новембра, а хтору иницировало Здруженє „Руска матка”, представена нєшка вечар у просторийох Месней заєднїци у Руским Керестуре.

Предсидатель Рускей матки Дюра Папуґа присутним членом того Здруженя представел лїстину на хторей ше находза 8 кандидати, а о єй основних програмских закладаньох бешедовал перши на тей лїстини – Борис Фейди, дипломовани историчар з Коцура котри бул член и предходного составу Националного совиту.

У обласцох образованя, култури, информованя и службеного язика и писма Фейди акцентовал застановйованє поступного зменшованя и гашеня руских оддзелєньох, очуванє нашого институцийного паметаня през формованє националного музею, архиву, библиотеки и друге.

Фейди визначел и преширенє медзинационалного сотруднїцтва, як и з векшим пенєжом потримац проєкти младих, а тиж прилапел и предкладаня хтори у дискусиї винєсли присутни члени РМ.

Лїстина „Млади маю першенство” преглашена 19. октобра, а на виберанкох ше будзе находзиц под числом 7.

