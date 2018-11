Керестурцом ше представела лїстина „За Руснацох – Желько Ковач”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Виберанкова лїстина „За Руснацох – Желько Ковач” на наступних виберанкох за Национални совит Руснацох, представела ше Керестурцом нєшка вечар на сходзе хтори отримани у просторийох Здруженя ремеселнїкох.

Ношитель лїстини, Желько Ковач и кандидати Мария Стрибер, Яким Винаї, Тихомир Фейди, Желько Орос, Ярослав Фейди и Мирко Надь, з тей лїстини хтора ма 12 кандидатох, присутним кратко представели свойо видзеня нашей заєднїци у штирох обласцох хтори у компетенциї Националного совиту (НС).

Як визначел Ковач, котри бул член и у предходним зволаню Совиту, як и дзепоєдни други кандидати, їх опредзелєнє предлужиц шицко цо предходни Совит розпочал, а окреме визначел активносци коло найстаршей хижи, предкладанє же би ше Музейна збирка у Замку исновала и у виртуелней форми, закладанє же би у наших школох за шицки предмети бул обезпечени руски наставни кадер, и опредзелєнє же би НС требал цо вецей уваги пошвециц дзецом.

На представяню було слова и о факту же наша заєднїца на тих виберанкох будзе мац найвецей лїстини, о чим бешедовали и дзепоєдни кандидати, алє и присутни гражданє кед виношели свойо видзеня рижних националних питаньох.

Як поведзене, у нашей заєднїци потребне буц лєпше повязани и лєпше комуниковац понеже „снопчок чежше зламац як поєдинєчни пруцики”, а було и видзеня же умерена рижнородносц думаньох добра и доприноши квалитету роботи.

