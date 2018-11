У Коцуре представена лїстина „Руска будучносц”

КОЦУР – Нєшка, 1. новембра, виберанкова лїстина „Руска будучносц” у велькей сали коцурскей Месней заєднїци представела свойо плани и програму котру будзе запровадзовац кед достанє довириє гласачох на виберанкох за нове зволанє Националного совиту (НС) Руснацох.

На початку представяня Мелания Мали и Моника Гарди пречитали биоґрафию шицких 12-ерих кандидатох котри ше находза на лїстини, а ношитель лїстини Стеван Самочета бешедовал о тим на цо тота лїстина найбаржей будзе обрацац повагу. Вон предложел дополнююци способ финансованя НС за котри ше кандидати тей лїстини буду закладац, прейґ проєктного финансованя, понеже Здруженє КУМ, чий вон предсидатель, ма искуства у писаню проєктох.

Иван Канюх зоз Нового Саду, котри у потерашнїм зволаню НС бул член Роботного цела за младеж, присутним описал як потерашнє финансованє випатра у пракси, як и о потерашнїх резултатох роботи истого цела.

На концу присутни кандидатом поставяли питаня, а по законченю представяня лїстини у малей сали була орґанизована закуска.

Лїстина „Руска будучносц” ше на виберанкох будзе находзиц под числом 4., а од 12-ерих кандидатох представели ше Стеван Самочета, Мелания Мали, Соня Виславски, Иґор Барна, Иван Канюх, Тамара Салаґ, Ивана Чордаш и Моника Гарди.

