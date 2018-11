Почало малтерованє церкви и уводзенє зогриваня до церковней сали

КОЦУР – У Коцуре предлужене ушорйованє грекокатолїцкей церкви, а того тижня, дзекуюци красней хвилї, предлужени роботи на вонкашньосци церкви.

Роботнїки подприємства „Слован” зоз Селенчи тих дньох малтерую орбиту, часц церкви после поставяня хидроизолациї, котра поробена пред даскельома роками.

По законченю роботох на вонкашньей часци церкви у планє омалтеровац и нукашнї мури.

Окрем роботи на церкви, подприємство „Павич инсталациї” зоз Коцура тих дньох уводзи централне зогриванє до церковней сали и канцелариї Церковного одбору.

