Тром медийним хижом по єден гард диск

НОВИ САД – У просторийох Рускей редакциї ЯМС РТВ Войводини вчера, 1. новембра, секретар Националного совиту (НС) Руснацох Таня Арва Планчак, придала руским медийох штири екстерни гард диски котри купени зоз буджету НС Руснацох, а на предклад членох Одбору за информованє.

Гард диски придати Рускей редакциї Радио телевизиї Войводини, Рускей редакциї Радио Нового Саду и НВУ „Руске слово”. Як виявели представнїки тих медийох, екстерни гард диски буду велька помоц у чуваню податкох у тих редакцийох.

Того року Одбор за информованє НС Руснацох розполагал зоз буджетом од 200 000 динари од чого 50 000 потрошени за отримованє сайту НС Руснацох, 56,500 утрошени на купованє спомнутих екстерних гард дискох, а остаток пенєжу, по одлуки членох Одбору, будзе потрошени на видаванє кнїжки о 70-рочнїци Рускей редакциї Радио Нового Саду.

