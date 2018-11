Одборнїки вигласали вецей значни одлуки

ШИД – На схадзки Скупштини општини (СО) Шид, стреду 31. октобра, одборнїки прилапели дополнєня Одлуки о плацох и надополнєньох трошкох функционером општини, одборнїком и членом роботних целох.

Принєсли и Одлуку о преношеню права управяня з водоводом у Соту на ЯКП „Водовод“, як и одлуку о запровадзованю явного конкурса за вибор директорох у явних подприємствох хторим снователь локална самоуправа.

СО вигласала и Одлуку о снованю и менованю членох Комисиї за утвердзованє и знїщованє ґенетски модификованих орґанизмох, а прилапели и Звит о роботи за прешли и План роботи за чечуци рок Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля“ и принєсли ришенє о менованю Општинского совиту родичох.

На схадзки прилапени и предлоги за розришенє и менованє членох школских одборох и менована Комисия за додзельованє стипендийох.

