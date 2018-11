И того року на билбордох найлєпши школяре

НОВИ САД – У рамикох проєкта „Учим+Знам=Вредзим”, котре реализує Здруьенє за промоцию дружтвеней одвичательносци, почало поставянє фотоґрафийох найлєпших новосадских школярох, хтори у прешлим школским року посцигли значни успихи на державних и медзидержавних змаганьох.

У Новим Садзе буду поставени вкупно 37 билборди, а на єдним и фотоґрафия Ксениї Мудри зоз Сримскей Каменїци, котра прешлого школского року закончела осемрочне школованє у Основней школи „Йован Йованович Змай” у тим месце.

Вецей як 200 школяре зоз седем општинох зазначели замерковани успихи зоз програмованя, рахункарства, физики, сербского язика, алє и фотоґрафиї, автомоделарства, калиґрафиї, квецарства…

