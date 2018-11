Ютре виберанки за нови зволаня националних совитох

СЕРБИЯ – На ютре, 4. новембра, буду отримани виберанки за нових членох двацецдвох националних совитох националних меншинох у Републики Сербиї. За членох Националного совиту (НС) Руснацох, як и за други 17 национални совити, будзе ше гласац на нєпоштредних виберанкох, док штири национални меншини (горватска, русийска, македонска и чарногорска) своїх представнїкох у националних совитох виберу на електорских скупштинох. Републична виберанкова комисия (РИК) преглашела 58 збирни виберанково лїстини, а право гласа маю 509 315 гражданє котри уписани до ОВС.

РИК одредзел вкупно 926 виберацки места за гласанє на териториї цалей Републики Сербиї, а буду отворени од 7 до 20 годзин.

На гласацких лїсткох буду писац преглашени виберанково лїстини на сербским и на язикох националних меншинох. Гласац треба так же ше заокружи шорне число пред назву лїстини за котру ше гласа. Гражданє муша зоз собу мац особну карточку лєбо други урядови документ котри потвердзує його идентитет.

На виберацким месце и 50 метери коло нього забранєне визначовац пропаґандни материяли.

Виберанки за нови зволаня националних совитох националних меншинох буду провадзиц представїнки виборних лїстинох, як и представнїки амбасадох страних державох, алє и Мисия Европскей униї и Орґанизация за европску безпечносц и сотруднїцтво (ОЕБС).

Конєчни резултати виберанкох РИК длужни обявиц по 8. новембер, а кажди национални совит у чаше од 20 дньох муши конституовац совит и вибрац орґани роботи – предсидателя, вивершни одбор, одбори за образованє, културу, информованє и службене хаснованє язика и писма.

