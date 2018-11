Вишло веб-виданє трецого числа „Шветлосци”

НОВИ САД – Треце тогорочне число часописа за литературу, културу и уметносц „Шветлосц” спатрело шветлосц дня и поставене є на сайту Установи.

На бокох уметнїцкей литератури обявена поезия Якима Чапка и проза Михала Рамача, док у рубрики „Зоз шветовей литератури” вишло трицец дзевяте предлуженє першого интеґралного прекладу Старого завита на руски язик, котри зоз старогреческого преложел др Янко Рамач.

На язични теми обявена робота др Юлияна Рамача „Злучнїк и словко най у руским литературним язику”, з историї робота др Янка Рамача „Национални и релиґийни назви Руснацох у Южней Угорскей у XVIII и першей половки XIX вику”, а з нагоди 70-рочнїци шмерци Гавриїла Костельника прилог Миколи М. Цапа „Писма Гавриїла Костельника владикови Дионизийови Нярадийови. Часц друга”.

У рубрики „Етнолоґия – етноґрафия” вишла перша часц роботи Михаїла Римара „Ґеоґрафски пременки салашох у околїску Руского Керестура”.

Дюра Латяк подписує статю „Мой приятель Мирон Будински (1931-2018)”, док Микола М. Цап пише о проф. др Любомирови Белейови (1962-2018). Исти автор подписує и библиоґрафию „Любомир Белей и Руснаци и Українци Югославиї/Сербиї”.

У „Приказох, критикох, рецензийох” представени нови кнїжки академика Миколи Мушинки, др Владимира Кирди Болхорвеса и Лин Мекнила, о котрих пишу академик Юлиян Тамаш, Димитриє Яничич и Мирослав Кевежди.

Часопис илустровани з рисунками Даряна Гардия.

Покля нє видзе паперово виданє, и тото число „Шветлосци”, як и шицки потерашнї, мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)