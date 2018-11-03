Гласаче одлуча хто будзе член нового Националного совиту Руснацох

НОВИ САД – Гражданє уписани до Окремного виберацкого списку рускей националней меншини на ютре буду гласац за пияте зволанє Националного совиту Руснацох. Од вкупно 83-ох кандидатох котри ше находза на седем лїстинох цо их преглашена Републична виберанкова комисия, до нового составу войду 19-еро.
Лїстини у предвиберанковим циклусу представели своїх кандидатох и програми роботи, а гласаче можу гласац лєм за єдну лїстину, заокружуюци шорне число опрез назви лїстини (пошоровани су так як их преглашовала РИК).
1. „РУСНАЦИ ВЄДНО”
- Борислав Сакач, 1959, дипломовани инжинєр електротехнїки, Нови Сад
- Йоаким Рац, 1956, хореоґраф, Руски Керестур,
- Мартица Тамаш, 1961, професорка сербского и руского язика, новинарка, Вербас
- Микола Кухар, 1968, польопривреднїк, Дюрдьов
- Зденко Лазор, 1983, дипломовани филолоґ мастер, Бикич
- Єлена Сивч, 1987, професорка ґеоґрафиї – мастер, Руски Керестур
- Михайло Киш, 1984, дипломовани економиста, Кoцур
- Миломир Шайтош, 1960, програмер, Нови Сад
- Марина Джуджар, 1988, мастер професорка руского язика и литератури, Руски Керестур
- Михайло Пашо, 1981, ґрафични технїчар за друк, Руски Керестур
- Иґор Фейди, 1986, дипломовани инжинєр за поднїмательни менаджмент, Руски Керестур
- Саня Тиркайла, 1970, професорка физичного воспитаня, Руски Керестур
- Владимир Олеяр, 1981, дипломовани дїловни информатичар, Руски Керестур
- Борис Надь, 1969, електротехнїчар, Бачинци
- Аранка Медєши, 1960, прекладателька, Коцур
- Мирон Рамач, 1974, професор историї, Руски Керестур
- Мирослав Джуджар, 1964, автоелектричар, Дюрьов
- Ксения Бенце, 1965, наставнїца класней настави, Коцур
- Владимир Варґа, 1980, дипломовани економиста, Руски Керестур
2. „БУЦ И ОСТАЦ РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА”
- Олена Папуґа, 1964, новинарка, Руски Керестур
- Деян Загорянски, 1981, др медицини – лїкар, Вербас
- Дюра Винаї, 1958, новинар, Нови Сад
- Мелания Римар, 1958, новинарка, Петроварадин
- Борис Маґоч, 1979, економиста, Нови Сад
- Виктор Винаї, 1995, студент, Нови Сад
- Олґа Радович, 1950, дипл. економистка туризмa, Нови Беоґрад
3. „ЗА РУСНАЦОХ – ЖЕЛЬКО КОВАЧ”
- Желько Ковач, 1973, машински технїчар, Руски Керестур
- Яким Винаї,1986, новинар, Руски Керестур
- Марина Дудаш, 1991, мастер педаґоґ, Руски Керестур
- Иван Емейди, 1992, дипломовани економиста, Руски Керестур
- Ярослав Фейди, 1977, дипломовани машински инжeнєр, Руски Керестур
- Каролина Папуґа, 1976, професор руского язика, Руски Керестур
- Желько Орос, 1989, фахови економиста, Руски Керестур
- Тихомир Фейди, 1972, дипломовани инжeнєр, електротехнїки, Руски Керестур
- Тат’яна Бучко-Рац, 1967, професор математики, Руски Керестур
- Мирко Надь, 1985, поднїматель, Руски Керестур
- Деян Будински, 1997, студент, Руски Керестур
- Мария Стрибер, 1972, професор класней настави, Руски Керестур
4. „РУСКА БУДУЧНОСЦ”
- Стеван Самочета, 1990, дипломовани професор спорту и физичного воспитаня, Коцур
- Мелания Мали, 1994, студентка, Коцур
- Соня Виславски, 1992, дипломована психолоґиня, Руски Керестур
- Иґор Барна, 1992, студент, Дюрдьов
- Иван Канюх, 1991, студент, Нови Сад
- Тамара Салаґ, 1995, студентка, Дюрдьов
- Андрей Орос, 1997, студент, Руски Керестур
- Йован Живкович, 1998, студент, Нови Сад
- Ивана Чордаш, 1999, студентка, Нови Сад
- Моника Гарди, 1980, орґанизаторка културних активносцох, Коцур
- Татяна Цап Имрич, 1984, специялиста – фахова воспитачка, Суботица
- Тимотей Рац, 1992, инжинєр информацийних технолоґийох
5. „ЛЇСТИНА ШЛЄБОДНИХ КАНДИДАТОХ”
- Микола Шанта, 1959, новинар, Коцур
- Весна Раґаї-Цап, 1960, професорка биолоґиї, Коцур
- Гелена Бабич, 1959, пензионерка, Нови Сад
- Юлиян Рац, 1954, наставнїк/священїк, Руски Керестур
- Тарас Чапко, 1973, манипулант с. ґас, Дюрдьов
- Мария Тот, 1959, новинарка, Нови Сад
- Звонко Сабо, 1954, адвокат, Вербас
- Владислав Варґа, 1954, священїк, Нови Сад
- Ирина Ковачевич, 1944, пензионерка, Нови Сад
- Юлиян Ковач, 1950, пензионер, Шид
- Микола Цап, 1959, новинар, Коцур
- Гелена Папуґа, 1989, мастер филолоґ, Вербас
- Леона Виславски, 1956, пензионерка, Дюрдьов
- Оля Русковски, 1985, професорка руского язика, Коцур
- Микола Колєсар, 1955, пензионер, Коцур
- Мария Дудаш-Фейса, 1959, пензионерка, Коцур
6. „И МИ РУСКИНЇ/РУСНАЦИ”
- Наташа Макаї-Мудрох,1974, директорка, Сримска Каменїца
- Александар Човс, 1982, инженєр електронїки, Нови Сад
- Владимир Иван, 1981, будовательни технїчар, Коцур
- Даря Медєши, 1972, фармацеутска технїчарка, Вербас
- Янко Хома, 1992, професор ґеоґрафиї, Руски Керестур
- Владимир Балащак, 1980, драмски уметнїк, Латярак
- Сашенька Дьордєвич, 1993, матурантка ґимназиї, Вербас
- Мирон Джуня, 1969, новинар, Нови Сад
- Себастиян Няради, 1992, нєзаняти, Руски Керестур
7. „МЛАДИ МАЮ ПЕРШЕНСТВО”
- Борис Фейди, 1992, дипломовани историчар, Коцур
- Ребека Планчак, 1997, студентка, Руски Керестур
- Мирослав Ковач, 1978, представнїк у тарґовини, Вербас
- Мелита Рускаи, 1993, дипломовани социолоґ, Сримска Каменїца
- Владимир Микита, 1976, поднїматель, Кула
- Любка Скубан, 1980, економски технїчар, Коцур
- Любомир Медєши, 1992, дипломовани економиста, Коцур
- Славица Мармила, 1966, професор математики, Кула
(Опатрене 3 раз, нєшка 3)