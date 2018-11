Гласаче одлуча хто будзе член нового Националного совиту Руснацох

НОВИ САД – Гражданє уписани до Окремного виберацкого списку рускей националней меншини на ютре буду гласац за пияте зволанє Националного совиту Руснацох. Од вкупно 83-ох кандидатох котри ше находза на седем лїстинох цо их преглашена Републична виберанкова комисия, до нового составу войду 19-еро.

Лїстини у предвиберанковим циклусу представели своїх кандидатох и програми роботи, а гласаче можу гласац лєм за єдну лїстину, заокружуюци шорне число опрез назви лїстини (пошоровани су так як их преглашовала РИК).

1. „РУСНАЦИ ВЄДНО”

Борислав Сакач, 1959, дипломовани инжинєр електротехнїки, Нови Сад Йоаким Рац, 1956, хореоґраф, Руски Керестур, Мартица Тамаш, 1961, професорка сербского и руского язика, новинарка, Вербас Микола Кухар, 1968, польопривреднїк, Дюрдьов Зденко Лазор, 1983, дипломовани филолоґ мастер, Бикич Єлена Сивч, 1987, професорка ґеоґрафиї – мастер, Руски Керестур Михайло Киш, 1984, дипломовани економиста, Кoцур Миломир Шайтош, 1960, програмер, Нови Сад Марина Джуджар, 1988, мастер професорка руского язика и литератури, Руски Керестур Михайло Пашо, 1981, ґрафични технїчар за друк, Руски Керестур Иґор Фейди, 1986, дипломовани инжинєр за поднїмательни менаджмент, Руски Керестур Саня Тиркайла, 1970, професорка физичного воспитаня, Руски Керестур Владимир Олеяр, 1981, дипломовани дїловни информатичар, Руски Керестур Борис Надь, 1969, електротехнїчар, Бачинци Аранка Медєши, 1960, прекладателька, Коцур Мирон Рамач, 1974, професор историї, Руски Керестур Мирослав Джуджар, 1964, автоелектричар, Дюрьов Ксения Бенце, 1965, наставнїца класней настави, Коцур Владимир Варґа, 1980, дипломовани економиста, Руски Керестур

2. „БУЦ И ОСТАЦ РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА”

Олена Папуґа, 1964, новинарка, Руски Керестур Деян Загорянски, 1981, др медицини – лїкар, Вербас Дюра Винаї, 1958, новинар, Нови Сад Мелания Римар, 1958, новинарка, Петроварадин Борис Маґоч, 1979, економиста, Нови Сад Виктор Винаї, 1995, студент, Нови Сад Олґа Радович, 1950, дипл. економистка туризмa, Нови Беоґрад

3. „ЗА РУСНАЦОХ – ЖЕЛЬКО КОВАЧ”

Желько Ковач, 1973, машински технїчар, Руски Керестур Яким Винаї,1986, новинар, Руски Керестур Марина Дудаш, 1991, мастер педаґоґ, Руски Керестур Иван Емейди, 1992, дипломовани економиста, Руски Керестур Ярослав Фейди, 1977, дипломовани машински инжeнєр, Руски Керестур Каролина Папуґа, 1976, професор руского язика, Руски Керестур Желько Орос, 1989, фахови економиста, Руски Керестур Тихомир Фейди, 1972, дипломовани инжeнєр, електротехнїки, Руски Керестур Тат’яна Бучко-Рац, 1967, професор математики, Руски Керестур Мирко Надь, 1985, поднїматель, Руски Керестур Деян Будински, 1997, студент, Руски Керестур Мария Стрибер, 1972, професор класней настави, Руски Керестур

4. „РУСКА БУДУЧНОСЦ”

Стеван Самочета, 1990, дипломовани професор спорту и физичного воспитаня, Коцур Мелания Мали, 1994, студентка, Коцур Соня Виславски, 1992, дипломована психолоґиня, Руски Керестур Иґор Барна, 1992, студент, Дюрдьов Иван Канюх, 1991, студент, Нови Сад Тамара Салаґ, 1995, студентка, Дюрдьов Андрей Орос, 1997, студент, Руски Керестур Йован Живкович, 1998, студент, Нови Сад Ивана Чордаш, 1999, студентка, Нови Сад Моника Гарди, 1980, орґанизаторка културних активносцох, Коцур Татяна Цап Имрич, 1984, специялиста – фахова воспитачка, Суботица Тимотей Рац, 1992, инжинєр информацийних технолоґийох

5. „ЛЇСТИНА ШЛЄБОДНИХ КАНДИДАТОХ”

Микола Шанта, 1959, новинар, Коцур Весна Раґаї-Цап, 1960, професорка биолоґиї, Коцур Гелена Бабич, 1959, пензионерка, Нови Сад Юлиян Рац, 1954, наставнїк/священїк, Руски Керестур Тарас Чапко, 1973, манипулант с. ґас, Дюрдьов Мария Тот, 1959, новинарка, Нови Сад Звонко Сабо, 1954, адвокат, Вербас Владислав Варґа, 1954, священїк, Нови Сад Ирина Ковачевич, 1944, пензионерка, Нови Сад Юлиян Ковач, 1950, пензионер, Шид Микола Цап, 1959, новинар, Коцур Гелена Папуґа, 1989, мастер филолоґ, Вербас Леона Виславски, 1956, пензионерка, Дюрдьов Оля Русковски, 1985, професорка руского язика, Коцур Микола Колєсар, 1955, пензионер, Коцур Мария Дудаш-Фейса, 1959, пензионерка, Коцур

6. „И МИ РУСКИНЇ/РУСНАЦИ”

Наташа Макаї-Мудрох,1974, директорка, Сримска Каменїца Александар Човс, 1982, инженєр електронїки, Нови Сад Владимир Иван, 1981, будовательни технїчар, Коцур Даря Медєши, 1972, фармацеутска технїчарка, Вербас Янко Хома, 1992, професор ґеоґрафиї, Руски Керестур Владимир Балащак, 1980, драмски уметнїк, Латярак Сашенька Дьордєвич, 1993, матурантка ґимназиї, Вербас Мирон Джуня, 1969, новинар, Нови Сад Себастиян Няради, 1992, нєзаняти, Руски Керестур

7. „МЛАДИ МАЮ ПЕРШЕНСТВО”

Борис Фейди, 1992, дипломовани историчар, Коцур Ребека Планчак, 1997, студентка, Руски Керестур Мирослав Ковач, 1978, представнїк у тарґовини, Вербас Мелита Рускаи, 1993, дипломовани социолоґ, Сримска Каменїца Владимир Микита, 1976, поднїматель, Кула Любка Скубан, 1980, економски технїчар, Коцур Любомир Медєши, 1992, дипломовани економиста, Коцур Славица Мармила, 1966, професор математики, Кула

