Закончуюци роботи на церкви тирваю, збера ше потребни средства

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Роботи у церкви у Сримскей Митровици почали ище 2016. року, кед ше цалу церкву пререзало же би ше ришело капиларну влагу. У октобру роботи предлужени, та цала церква омалтерована звонка и знука, а вчера ше почало билїц нукашньосц церкви.

Роботи превжала фирма „Ходоба” зоз Сримскей Митровици, котри и члени тей парохиї, алє з оглядом же билєнє кошта скоро 12 000 евра, а помоц зоз иножемства нє сцигла у подполносци, парохиянє даваю свойо прилоги же би ше могло виплациц майстра до конца рока. Хиби ище коло 3 850 евра.

Пре роботи у церкви, Богослуженє ше уж цали мешац одбува у церковней сали Покрова Пресвятей Богородици.

