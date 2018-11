У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – Ютрейши ТВ Маґазин почнє зоз информациями о цеку виберанкох за нови зволаня националних совитох националних меншинох хтори буду отримани на нєдзелю, 4. новембра.

Телевизийни Маґазин звекшого будзе пошвецени означованю 10-рочнїци Заводу за културу войводянских Руснацох у чиїх рамикох орґанизована рижнородна програма, як и прилоги зоз сайму кнїжкох у Беоґрадзе и концертох хтори отримали КУД „Жатва” и КУД „Карпати”.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

