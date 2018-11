Вєдно крачаю, а кажда по своєй драги

Два шестри, Саня и Таня як двойнята, одмалючка нєроздвойни. У живоце вецей раз були на животним испиту, остатнї бул найчежши, кед пред трома роками остали без особи на хтору ше вше могли опрец – оца Мирослава. Предлужели ше старац о мацери Зденки, почали ше старац о обисцу, обрабяц поля…

Гоч су барз млади, бо Санї 24, а Танї 25 роки, обидва шестри уж три роки фундамент обисца у котрим жию штири жени, з трох ґенерацийох. Од баби Ани научели обрабяц заграду, а шицко друге цо мушели пошвидшано научиц, научели од найблїзших. Одлучели жиц на валалски способ и предлужиц робиц шицко тото цо їх оцец дакеди робел.

По тим як випатра обисце Сеґедийових – двор, шопи, кармики и заграда, нїхто би анї нє подумал же у нїм нєт хлопскей руки. У загради маю шицку желєняву, та и маку, алє и велї нєузвичаєни присмачки котри векшина ґаздиньох купує у мещку у дутяну. Саня и Таня до загради пошали нашенька лїковитих травох и присмачкох. Того року наварели вецей як сто литри парадичанки зоз своїх парадичох, наварели маджуну з кайсох и шлївкох, а з грушки випечу палєнку. Окрем того, схопно рубу древо зоз шекеру, и шицко робя з вельким ентузиязмом, дзеку, алє и знаходлївосцу.

– Кед зме остали без оца, обидва зме ше зложели же предлужиме робиц шицко цо и вон робел. А научел нас вельо. Любел ше дружиц и бул позитивни, часто шедзел з нашим дружтвом, и млади го любели. Кед ше похорел, сцел предац статок же би шестра и я нє мушели мац тельо роботи. Саня теди одлучела же то заш лєм вона будзе робиц – а я єй помагала тельо кельо сом могла – гвари Таня. Стараю ше и о мацери Зденки котра нє цалком рухома, и найчастейше є у кочику.

ПОПАРЕ ВЕЦЕЙ ЯК ДВАСТО ЛАНЦИ ЖЕМИ

У Дюрдьове єст лєм даскельо жени котри гоня трактор, а Саня єдина котра и пририхтує жем, пооре, подерля, шицко цо потребне. Пред даскельома роками, кед закончела штредню школу, почала робиц у фаху, як кухарка.

– Жадала сом робиц, алє нє ишло. Робела сом у двох ресторанох у валалє, роботни час ше нє почитовало, а плаца була барз мала. Одлучела сом предлужиц оцову роботу, бо нє бул хто. Нїґда сом нє побановала – гварела Саня. Витирвалосц и упартосц то тото цо обидва шестри маю у себе, и ошмих, алє гевтот щири. Знаю шестри и оштрейше кед треба, рахуюци же нїґда нє мож знац цо живот приноши. Робя шицко цо треба же би обисце функционовало. Нїч им нє чежко, та заш лєм, за велї роботи потребна хлопска моц. Як гваря, заджмуря, поробя, и готове… Саня того року пешираз тлачела сою и гвари же ше єй пачи и тота робота хтору будзе знац вше, кед будзе потребне. Прешлого року поорала и подерляла вецей як сто ланци жеми. Гоч до пред даскельома роками знала лєм цо ше кеди шеє и садзи, дзекуюци сцерпезлївому бачикови Сашови, добре є упутена до того цо єй обовязки, алє и можлївосци.

– Спочатку зме ше и спричкали, алє зме тото превозишли кед зме лєпше упознали як функционуємє. Вона сцела, и упарта, и шмел бим ше ставиц же би найлєпше обробела жем и кед би ше змагала з найлєпшима у валалє. Кажда чесц обидвом на знаходлївосци и барз ше цешим у нїх – виволал їх бачи Шантов котри Саню научел и орац жем, и танїровац и велї други хлопски роботи єдного парста. Жем почала обрабяц пред роком, кед видзела же ше им нє виплаци кед за кажду услугу буду мушиц дакому заплациц. На полю маю жита, кукурици и сої, а три роки шестри кармя и швинї за предай.

– Велї ше ґу мнє справовали так яґод да ше нє розумим нї до чого. Найгорше ми було кед требало викармени швинї нагнац до камиона, бо вони вельки и моцни. Тераз сом ше фокусовала лєм на предаванє швиньох – гвари Саня, хтора уж зна як треба помогнуц прашачки же би ше опрашела.

ШЕСТРИ ДО ШВЕТА

Саня звекшого водзи обисце, гоч ма помоц и потримовку од шестри Танї, котра абсолвент на Природно-математичним факултету, на напряме – ґастрономия. Рок роби у елитним ресторану у Новим Садзе.

– Пре студиї и роботу жиєм у варошу, алє ридко котри шлєбодни дзень нє препровадзим зоз шестру у Дюрдьове. Теди ше напредок радзиме цо будземе робиц – гварела Таня, котра як и єй шестра, люби пририхтовац вшелїяки єдла. Тей жими, як и каждей, планую направиц вецей домашнї продукти зоз швиньского меса. Вше випражую шкварки, а зоз садла истого дня на столє садлянїки. Правя колбаси, гурки, паштети, салами и шицко друге, ми… Вельку помоц маю од мацеровей шестри, Геленки Скубановей и єй супруга Бориса. Мож повесц же функционую як єдно обисце, стараю ше єдни о других и єдни другим помагаю. Зоз гумором и вреднима руками шицко сцигню поробиц.

– Домашнє найлєпше, знаме як зме до ньго дошли, а з меса справиме продукти по своїм смаку. Так найлєпше. Оцец жадал мац сина же би предлужел тото цо вон робел и нє раз спомнул же би го даєдна з нас двох могла нашлїдзиц. Знам же прето Санї нє було чежко одлучиц ше обрабяц жем и кармиц швинї и живину. Нажаль, вон то нє зна, гварела Таня котра затераз задовольна зоз роботу у ресторану, а гвари же кед вецей нє годна робиц як кухарка, придружи ше ґу шестри и будзе рихтац кетеринґи.

– Буц кухар у припознатим ресторану барз напорне и чежке. На роботи тензия осем роботни годзини. Стално ше понагля, цали час зме на ногох, з ногох и єме. У змени сом єдина кухарка, мам помоцнїкох алє на мнє найвекша одвичательносц. Шицко ше пририхтує „ала кард” – гварела Таня, котра о пол рока на роботи унапредзена за кухарку.

И Саня и Таня наисце шицко робя зоз задовольством. Вельо того их здогадує на їх оца, а так як ше вон любел дружиц, и вони два предлужели. Прето госцини у нїх часто. А о тим же су добри ґаздинї и одвичательни роботнїци знаю шицки котри голєм раз крочели до їх обисца.

И ЗА КРАСУ НАЙДУ ЧАСУ

– Саня нє так люби ручни роботи, алє ми зато вше помогнє кед дацо надумам. Я барз любим ушорйовац стари предмети, карсцелї, кантички, а за Крачун и Нови рок вше справиме нови прикраски. Нєдавно нам майстор пременєл штоф на фотелї, а ми два ушорели древени часци и викомбиновали з мебельом у дньовей хижи – гварела задовольно Таня.

