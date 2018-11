Остац без слова

Пред тижньом и нашо „Руске слово”, свойо виданя представело на Сайме кнїжкох у Беоґрадзе. Достали зме свой термин, бул хто послухац мудрих, творчих людзох… Крашнє, гоч ми вше на таким Швету, якош хибя вецей млади, студенти, школяре… То нє заувага, знам обставини, знам же дзе нєшка кнїжка, и як чежко доходзи до даєдних рукох. Истого дня гужва, нє – шориско коло єдного штанду хтори бим нє споминац, а на хтори сом упутена пре єдну дзецинску кнїжку зоз давного сериялу, хтори уж анї нє друкує иста видавательна хижа… Ставам до шора, прешвечена же и млади и старши у тей „ґунґули” пре три кнїжки за тунї пенєж. Треба чекац найменєй годзину и пол, два. А вец – шок. То нє пре тунї кнїжки, алє Кия Коцкар, риялити гвизда, подписує свою першу кнїжку „Мой подпис”. Зявела ше. Вреск, дрилянє, циркус, з хторого одходзим… Крачам по штанд Амбасади України на хторим ма буц представена Антолоґия сучасней українскей драми. И нєпреривно ми на розуме же яка нам култура – указуєме и дзелїме интимносц и то радше пред вельким числом публики, пред тв камерами, а млади таке любя, ценя, актерох до нєбеса воздзвигую, пачи ше им же су шмели, щири… итд. Ми голєм знали кеди треба буц цихо, або зме звикли буц цихо, писали зме дньовнїки, писма и чували зме себе и на таки способ о себе роздумовали. Мали зме якиш гранїци. Нєшка гранїци нє ИН, огранїчени простор хтори зме мали коло себе як панцир помали капе, трациме приватносц, а зоз тим, видзи ше ми, и здрави розум.

Нє лєм у нас так, донайпосле вельо того, (читай шицко) зме превжали – копи пейст. Так нєшка до истого меха положени и ТВ сериї и класика и риялити и лїха музика, верх литератури и „Кийов подпис”. Як вец и бешедовац о формованю, або будованю моцного Я, кед маме тельо процивсловносци, вшадзи, на каждим крочаю.

Психоаналитичаре би на тоту тему мали цо повесц, медзи иншим и тото же кед препадню основни фундаментални вредносци – у души настава празни простор. Тот простор ше муши пополнїц, а празней и духовно мертвей души потребни возбудзеня, та „лїґа” таблоїди, патри сензациї, „Задруґи”, „Пари”… Потребна им Кия.

А на штанду українскей амбасади цалком иншака атмосфера. Професорка Людмила Попович и громада єй студентох, барз добра интерпретация Хани Селимович хтора чита виривки з драми „Milion padobrancica” Неди Наждани, и хора тиж иронично, нам даскелїм, спомина же найпредаванша кнїжка на сайме, єдней риялити гвизди…

Хиби нам Слово, о хторим ище Папгаргаї писал, Слово хторе нам живот збогаци, хторе нам души виполнї, и розум зачува.

