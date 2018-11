Наступного викенду почина „Костельникова єшень”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наступного викенду, од 9 по 17. новембер, почню програми у рамикох тогорочней XXV Културней манифестациї „Костельникова єшень”, кед будзе означена и 70-рочнїци од шмерци Гавриїла Костельника.

У програмох тогорочней манифестациї предвидзени промоциї найновших литературних дїлох на руским язику наших писательох хтори видало НВУ „Руске слово”. Промоциї нових кнїжкох на руским язику и стретнуце зоз писателями буду 9. октобра од 11,30 годзин у Школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, а 15. новембра од 12 годзин, у ОШ „Братство єдинство” у Коцуре.

На тот завод буду представени нови литературни твори Агнети Бучко Папгаргаї збирка приповедкох „Там дзе слунко виходзи”, кнїжки поезиї Тамари Хрин Рончевич „Капка на концу нохца”, Якима Чапка „Церень спод нохца”, Михала Рамача „Дуга над Дунайом”, интервюи Олени Планчак Сакач „Вецей од бешеди” и антолоґия дзецинскей приповедки хтору пририхтала Мелания Римар.

Промоция тих нових кнїжкох окрем у Школи у Руским Керестуре будзе и за старшу публику тиж 9. октобра у ресторану „Червена ружа” на 18 годзин, на хтору буду поволани и школяре руских оддзелєньох Ґимназиї „Петро Кузмяк”. На Стретнуцу за старших, попри спомнутих писательох, будзе представена и найновша кнїжка академика Юлияна Тамаша, а представи ше и госцинска писателька з Нового Пазару Надия Реброня. У музичней часци того вечара наступи Дзивоцка шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур. Подобни змисти будзе отримани у Коцуре 15. новембра.

Традицийне Стретнуце рецитаторох з наших руских местох будзе 10. новембра у Кули у Школи „Петефи бриґада”, а нєпоштредни орґанизатор му кулске РКУД „Др Гавриїл Костельник”. Од того року Стретнуце рецитаторох у своєй назви будзе мац мено Михайла Зазуляка як тирваце здогадованє на пред роком упокоєного визначного фаховца у тей обласци. Зазуляк зоз нєсебичну активносцу и закладаньом задлужел рецитаторство як при Руснацох, так и у Войводини, як рецитатор, ментор и фахови сотруднїк. Орґанизацийни одбор КЄ принєсол одлуку о пременки мена Стретнуца, а предкладанє иницировало НВУ „Руске слово”.

У рамикох „Костельниковей єшенї” у Коцуре 10. новембра пригодни програми буду у Етно-клубу „Одняте од забуца”. Там пририхтую виставу з Подобовей колониї „Коцур 2018” и литературно-музични вечар „На чесц Костельникови”. Програми орґанизую сам Етно-клуб, Дом култури и МО Рускей матки Коцур.

Други викенд, 17. новембра резервовани за литературни вечар у Дюрдьове у КУД „Тарас Шевченко”, дзе на 19 годзин будзе промоция новей кнїжки Якима Чапка, як литературно-музични вечар. Истого вечара у Руским Керестуре у Доме култури час пошвецени младим творительом хтори на 21 годзин наступя у Мултимедиялней програми младих „Дньовка”. На 20 годзин орґанизаторе „Дньовки” пририхтую отверанє вистави фотоґрафийох на тему „Вода” за хтору отворени конкурс.

