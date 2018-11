Нєшка ше очекую прелиминарни резултати, конєчни 8. новембра

БЕОҐРАД – Припаднїки 18 меншинских националних заєднїцох вчера виберали свойо национални совити на нєпоштредних виберанкох, а штири заєднїци отримали електорски скупштини (горватска, русийска, македонска и чарногорска), хтори вибрали членох їх националних совитох.

Прелиминарни резултати би требали буц сообщени нєшка през дзень, а конєчни на штварток, 8. новембра до 20 годзин.

По податкох Републичней виберанковей комисиї (РВК) 467 545 гласаче були уписани до Окремного виберацкого списку (ОВС) за нєпоштредни виберанки и мали право гласац за вкупно 58 преглашени виберанково лїстини, на 926 виберацких местох.

Попри тим, РВК сообщела же гласанє прешло мирно и без обачених нєправилносцнох.

Виберанки за нови зволаня националних совитох националних меншинох провадзели представнїки виборних лїстинох, як и представнїки амбасадох страних державох, алє и Мисия Европскей униї и Орґанизация за европску безпечносц и сотруднїцтво (ОЕБС).

Кажди национални совит у чаше од 20 дньох муши конституовац совит и вибрац орґани роботи – предсидателя, вивершни одбор, одбори за образованє, културу, информованє и службене хаснованє язика и писма.

